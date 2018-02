Boerderij Voor-Oventje mag gesplitst voor arbeidsmigranten

ZEELAND - De gemeente Landerd heeft eigenaar Cor Schel terecht toestemming gegeven zijn beeldbepalende boerderij aan het Voor-Oventje in Zeeland te splitsen in twee woningen. Dit besliste woensdag de Raad van State.

In een van de twee woningen mogen van de gemeente Landerd, en nu ook van de Raad van State, acht arbeidsmigranten wonen. In het pand wonen er nu vier. Splitsing is in strijd met het bestemmingsplan maar de gemeente mocht er toch een vergunning geven, zo bepaalde de Raad van State.

De vergunning werd vorige maand in Den Haag aangevochten door buurvrouw Jolanda Nooijen die tevens de schoonzus is van Schel. Zij vreest voor overlast en zegt al enkele ongeregeldheden te hebben meegemaakt met de arbeidsmigranten naast haar. Ze is er bang voor dat in de toekomst ook in de tweede woning acht migranten komen te wonen. Dat zou het totaal op zestien brengen.