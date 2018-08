Bouw nieuwe Boerderij in Reek: buurt sputtert tegen

ZOMERSERIE 'Doe vooral niét de groeten aan Hehenkamp'

1 augustus ZOMERSERIE - Door de geforceerde herindeling van een kwart eeuw geleden liepen de gemoederen in deze regio hoog op. Het BD maakt anno 2018 de balans op met bestuurders en actievoerders van toen. Vandaag deel 4: Zeeland zou bij Uden worden gevoegd. Zoveel was dertig jaar geleden wel duidelijk. Totdat de burgemeesters van deze twee gemeenten elkaar in de haren vlogen.