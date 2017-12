Boze man dreigt hond van jongetje (10) te doden: 'Ik snij hem kapot, ik maak hem af!'

Landerd bereidt weren van trucks in De Korte Louwstraat nu al voor

22 december SCHAIJK - De gemeente Landerd bereidt nu al de afsluiting van De Korte Louwstraat voor zwaar vrachtverkeer in Schaijk voor. Daarmee geeft ze gehoor aan de wens van bewoners die al geruime tijd steen en been klagen over sluipverkeer.