Buslijn 90 rijdt straks niet meer rechtstreeks vanuit Schaijk naar Den Bosch, vooral scholieren de dupe

,,Ik maak me als nieuw raadslid met jongeren in mijn portefeuille zorgen over deze verandering. Ik ben bang dat dit voor scholieren die in Den Bosch op school zitten, extra reistijd betekent'', meldt Mara Slegers van Progressief Landerd. ,,Dat is een heel onwenselijke situatie. Daarbij is lijn 90 altijd zonder opsplitsing naar Den Bosch en terug gereden.''

Sinds jaar en dag onderhoudt lijn 90 een verbinding van Grave (ooit Nijmegen) via onder meer Heesch naar Den Bosch. In de plannen van Arriva die doorsijpelen, verandert het traject in de nieuwe dienstregeling. De bus vanuit Schaijk gaat via Heesch richting Uden. het traject Heesch-Den Bosch blijft overeind. Voor Schaijkse scholieren zou dat overstappen betekenen.

Gevolgen