Buurt kiest zelf waar agent moet flitsen: 17 boetes uitgeeld

Dollemansrit met 1-jarig zoontje op achterbank eindigde in Zeeland: man moet één jaar de cel in

20 september NIJMEGEN/ZEELAND - Een 31-jarige man die in mei van dit jaar na een lange achtervolging in het Brabantse plaatsje Zeeland werd opgepakt, is veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij is ook zijn rijbevoegdheid voor een jaar kwijt.