CDA'er Cees Vos, oud-burgemeester Schaijk, op 90-jarige leeftijd overleden: 'Je lichaam was op'

Oldtimer-caravans overspoe­len Schaijk en Zeeland: 'Prach­tig, zo'n wagen met een geschiede­nis'

7 september SCHAIJK/VORSTENBOSCH - Het kan bijna geen toeval zijn, maar dat is het wél: komend weekend zijn in de regio twee landelijke oldtimer-kampeerweekenden. De een met Magirus Deutz campers in Vorstenbosch, de ander met Mostard Yvonne caravans in Schaijk.