De rijke geschiedenis van het Boerenbondsgebouw in Reek

REEK - Zondag openen Søren en Mariska Bueters hun lunchroom 'Onder Ons' aan de Noordhoek in Reek. Daarmee wordt aan het voormalige Boerenbondsgebouw waar het etablissement in is gevestigd, weer een nieuwe functie toegevoegd.

Het gebouw heeft een rijke geschiedenis waar Reekenaar Tiny School (65) alles over weet te vertellen. Met zijn kompaan Ton Cruijsen schreef hij in een tijdspanne van 17 jaar drie historische boeken over Reek. Allen met als titel 'Van Boerendorp naar Burgerdorp'. De diverse functies van het Bondsgebouw worden er meermalen expliciet in beschreven.

Het begint volgens School allemaal met pater Gerlacus van den Elsen. ,,Hij stimuleerde de boeren zich te verenigen," vertelt School. ,,Dat resulteert in1908 in de oprichting van de Reekse afdeling van een coöperatieve boerenbond. Op 2 september van dat jaar was de eerste ledenvergadering en in 1910 werd het bondsgebouw geopend. Twee verdiepingen hoog. De benedenverdieping was voor handel en opslag van agrarische producten zoals koren en eieren. De bovenverdieping die via een hoge bordestrap te bereiken was, diende voor bijeenkomsten en cursussen ter wille van de ontwikkeling van de boeren. Precies wat pater van den Elsen voor ogen had," aldus Tiny School.

Steeds meer boeren

Van lieverlee kwamen er steeds meer aan boeren verwante organisaties bij. Zo maakten ook de 'Jonge Boerenstand' en de Boerinnenbond gebruik van de ruimtes boven. Zelfs niet-agrarische verenigingen konden er terecht. ,,Voetbalvereniging Achilles richtte in 1919 een toneelclub op die de naam Kunst na Arbeid kreeg. Zij speelden hun stukken in het bondsgebouw. Op zondag voor mannen en op maandag mochten de vrouwen komen kijken. De spelers waren alleen nog mannen," lacht School. ,,Ook muziekvereniging Semper Crescendo oefende er."

Elke boerenbond had een zaakvoerder. ,,De eerste in Reek was Johannes van Casteren die twee gulden vijftig per dag verdiende. In 1949 werd Wim Lemmers zaakvoerder en die zette langzamerhand veranderingen door. Er kwam een winkel in met boerenproducten zoals klompen, rieken en ander gereedschap." In de jaren zeventig is de trap waar, getuige de foto's in het boek, prins Carnaval en Sinterklaas nog zijn ontvangen, afgebroken. ,,In november 1976 werd zowel het pakhuis als de winkel gesloten. De culturele activiteiten zijn nog langer doorgegaan," weet School. ,,De gemeente kocht het gebouw en de benedenverdieping werd dichtgetimmerd.