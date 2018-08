Een bijzonder tochtje door de natuur

HERPEN - Een bijzondere fietsstoet voer deze vrijdagmiddag door de natuur bij Herpen. De Zonnebloem, afdeling Ravenstein en omstreken, ging met 26 gasten en 18 vrijwilligers op pad met scootmobiels, handbikes, duofietsen, driewielers en tandems. Onderweg genoten de deelnemers in hun fel gekleurde hesjes van de natuur, het samenzijn en een de koffie tijdens de rustpauzes, onder andere bij het Kolluks Hofke in Koolwijk. Jacqueline van der Waarden van de Zonnebloem: ,,We doen dit vaker. Oorspronkelijk noemden we het een scootmobieltocht, maar inmiddels doen er zoveel verschillende voertuigen mee, dat we het maar omgedoopt hebben tot een bijzondere fietstocht."