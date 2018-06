Fietsster ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen in Schaijk

Er is in het verleden veel geklaagd over de onveilige verkeerssituatie op De Korte Louwstraat in Schaijk. Die straat ligt in het verlengde van De Louwstraat waar veel bedrijven zijn gevestigd. De gemeente Landerd bereidt de afsluiting van De Korte Louwstraat voor zwaar vrachtverkeer in Schaijk voor. Maar de verkeersmaatregel gaat pas in als de kruising Scheisestraat - N324 klaar is. In de reconstructie van de provinciale weg van Paalgraven tot Grave krijgt dit knooppunt voorrang. Momenteel wordt er hard gewerkt aan dat punt.