Gemeente Landerd in de fout met woongroep De Vlinder in Schaijk

Initiatiefnemer Toon van Schijndel uit Herpen is al vanaf 2010 bezig in deze regio nieuwbouw van de grond te tillen. Het gaat om tien appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking en 24 uurs zorg. In maart 2016 zei het Landerdse college van B en W daar in principe al ja tegen.

Maar volgens de Raad van State is het plan in strijd met het ruimtelijk beleid van de gemeente. Dat zegt dat woon- en leefklimaat in woonbuurten zo goed mogelijk behouden dan wel versterkt moet worden. Maatschappelijke voorzieningen zoals woonzorgprojecten voor verstandelijk en lichamelijk beperkte jongeren, waarbij 24 uurs begeleiding nodig is, zouden daar niet in passen.

De uitspraak lijkt een opsteker voor buurvrouw Mimi van der Meer, die zich verzet tegen het bouwplan. Zij is zeker niet tegen de komst van woongroep De Vlinder, maar wel tegen de hoogte van het appartementengebouw. Dat mag van de gemeente acht meter hoog worden. Maar uitgerekend daar heeft de Raad geen moeite mee.