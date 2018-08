Grote brand in bos bij Reek, brandweer heeft brand onder controle

Eeuwige rust Ooit komen er orchideeën op de natuurbe­graaf­plaats, mis­schien

11:56 SCHAIJK - De natuur helemaal zijn gang laten gaan op de begraafplaats, dat is uit den boze. ,,Want als je hier niks doet, wordt alles bos. Dan houdt je geen hei over'', zegt natuurbeheerder Bart Bulkens in het vierde deel van de BD-serie over Natuurbegraafplaats Maashorst.