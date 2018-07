In Landerd werden in 2018 de minste baby's geboren van heel Brabant: in Aalburg juist de meeste

KaartLANDERD - In Landerd werden in het eerste halfjaar van 2018 de minste baby's geboren. Namelijk drie op duizend inwoners. Dat zijn er in totaal 47. Een jaar eerder werden er nog 59 kinderen geboren.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei in Nederland.

In Aalburg werden juist twee keer zoveel kinderen geboren. Daar kwamen dit eerst halfjaar 78 kinderen ter wereld. Dat zijn er 5,9 per duizend inwoners.

Weinig geboorten

Een verklaring voor het lage aantal geboortes in Landerd is niet direct te geven, aldus een woordvoerster van de gemeente. ,,Een verklaring zou kunnen liggen in het feit dat het aantal thuisbevallingen terugloopt. Mensen gaan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Uden om te bevallen." Dat kan kloppen, het aantal ligt daar wel een stuk hoger met 5,1 geboortes per duizend inwoners. ,,We hebben ook veel jonge gezinnen, dus vergrijzing zou het niet echt kunnen zijn", voegt de woordvoerster er nog aan toe.

Een jaar eerder, in het eerste halfjaar van 2017, werden er nog wat meer kinderen geboren in Landerd, namelijk 4,3 per duizend inwoners.

Het hoge aantal geboortes in Aalburg, laat zich ook niet makkelijk verklaren, aldus een woordvoerster van de gemeente aldaar. ,,Het is niet zo dat er veel nieuwbouwwijken bij zijn gekomen waardoor het aantal jonge gezinnen stijgt." Wel ligt Aalburg in de zogenaamde Biblebelt, waar relatief veel gereformeerde mensen wonen. Ook in het naastgelegen Werkendam (5,3) en Woudrichem (4,7) liggen de aantallen vrij hoog.

Sterfgevallen

Kijkend naar het aantal sterfgevallen in Brabant vallen vooral de gemeentes Best en Rucphen op. In Best stierven namelijk maar 3,3 op 1000 inwoners dit eerste halfjaar. In Rucphen waren het er juist heel veel, namelijk 6,4 per 1000 inwoners. Een logische verklaring kunnen beide gemeentes niet echt geven. Vooral de woordvoerster van de gemeente Best heeft geen idee waarom er zo weinig mensen sterven in de gemeente. Een verklaring zou kunnen zijn dat er weinig ouderen wonen en in Rucphen juist heel veel.

De Nederlandse bevolking is in het afgelopen halfjaar in totaal met ruim 32 duizend inwoners gegroeid. Dat is iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 35 duizend mensen bij kwamen.

De langdurige griepepidemie, die duurde tot halverwege april, zorgde er met name voor dat in de eerste drie maanden van dit jaar vooral meer mensen van 65 jaar en ouder overleden. In het eerste halfjaar overleden in totaal 81 duizend mensen, terwijl er 82 duizend kinderen ter wereld kwamen. Dat zorgt voor een 'natuurlijke aanwas' van duizend personen. In de eerste helft van 2017 was dat nog vierduizend.