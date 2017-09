Knietje in buik van zwangere vriendin: man (37) moet twee weken de cel in

Motor achter nieuwe Maashorst School: 'Hoe meer bekendheid, hoe makkelijker ouders en kinderen ons vinden'

19 september Kindercoach Helma van de Rakt (53) uit Schaijk is de motor achter de nieuwe Maashorst School in Uden. Een school waar het draait om 'Natuurlijk Leren'; waarbij kinderen leren in hun eigen tempo en vanuit hun eigen motivatie. De nieuwe instelling trapte recent af met vijf leerlingen, waarmee het de kleinste school van het land is.