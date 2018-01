Kogel is door de kerk: Landerd wil gaan praten met Uden over gemeentefusie

Het is een materie waar ze in Landerd al vier jaar mee stoeien: herindeling. Donderdagavond bogen de raadsleden zich over het rapport van bureau Necker van Naem. Dat nam de toekomstbestendigheid van Uden/Landerd onder de loep. Het advies: de gemeenteraad van Landerd spreekt zich eenduidig en duurzaam uit voor herindeling met Uden.

RPP, VHL, Progressief Landerd, VVD en CDA'er Harry van Tiel deden dat meteen al ronduit. Arie de Kleijn (DS97) gaf gehoor aan de roep die in Schaijk klinkt om een enquête. ,,Uden-Landerd kàn, zo blijkt uit het rapport, maar is niet de enige optie. We willen graag de mening van de bevolking vragen. Gaan we naar Uden of toch naar Oss?'' In die trant reageerde ook Sybren Reitsma (CDA).