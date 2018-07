Meerdere oldtimers en oude legervoertuigen uitgebrand bij grote schuurbrand in Schaijk, mogelijk asbest vrijgekomen

De brand is inmiddels onder controle, maar er is nog steeds rookontwikkeling. De brandweer onderzoekt op dit moment of er asbest is vrijgekomen bij de brand. Er zijn linten rondom de plek gespannen om de vele kijkers op afstand te houden.



De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Omdat as in de omgeving neerdaalt, is er een alarm afgegeven voor bevolkingszorg in de regio.