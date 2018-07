Minderjarige jongen drinkt teveel alcohol en raakt onwel in Schaijk: doorgestuurd naar Halt

Via Instagram waarschuwt de politie dat de combinatie van het warme weer met alcohol geen goed idee is. De jongen was gaan zwemmen met vrienden in Schaijk maar hij werd onwel omdat hij alcohol had gedronken. Hij kon ter plekke nagekeken worden en de schade leek mee te vallen. Wel is hij samen met twee andere vrienden door de politie naar Halt gestuurd omdat ze minderjarig zijn en alcohol aan het drinken waren.