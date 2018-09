Mogelijk woningen op locatie voormalige Fixet in Schaijk

CDA'er Cees Vos, oud-burgemees­ter Schaijk, op 90-jarige leeftijd overleden: 'Je lichaam was op'

14 september SCHAIJK - Cees Vos, voormalig burgemeester van Schaijk, is dinsdag in Den Bosch overleden. Hij is negentig jaar geworden. De uitvaart vindt komende zaterdag plaats in de Kathedrale Basiliek van H. Johannes Evangelist Sint-Jan aan de Torenstraat in Den Bosch.