OM wil onvindbare Matrixx-moordenaar die portier uit Schaijk doodschoot weer achter tralies

ARNHEM/ NIJMEGEN - Het openbaar ministerie (OM) is al maanden op zoek naar June A. (45) uit Nieuwegein. De man schoot in de nacht van 3 november 2002 onder invloed van drank en drugs twee portiers van de voormalige Nijmeegse discotheek the Matrixx neer, nadat hij kort daarvoor wegens wangedrag de club was uitgezet. Daarbij kwam een portier uit Schaijk om het leven, de ander raakte zwaargewond. A. is inmiddels weer op vrije voeten, maar nu wil justitie hem weer achter de tralies.

Van de man ontbreekt sinds april van dit jaar ieder spoor, zo bleek afgelopen week in de rechtbank van Arnhem. Het vermoeden bestaat dat A., die is geboren in Curaçao, naar het buitenland is afgereisd. Een woordvoerder van justitie stelt dat niemand weet waar de man is: ,,Niet alleen voor ons is de verdachte onbereikbaar, ook familie en vrienden hebben al maanden niets meer van hem vernomen. Hij lijkt met de noorderzon te zijn vertrokken."

A. is in 2003 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar wegens moord en een poging tot moord, in hoger beroep is die straf één jaar later ingekort tot 16 jaar. Na twee derde van zijn straf te hebben uitgezeten, kwam de man in 2014 op vrije voeten. Daarbij werd als voorwaarde gesteld dat hij contact zou houden met de reclassering.

Sinds april van dit jaar komt A. zijn afspraken met reclassering echter niet meer na. Daarom wil het OM dat de man weer de cel in gaat om daar zijn resterende strafdeel uit te zitten.

Spoorloze verdachte