Overdag aan het werk in de ICT, 's nachts helemaal los als party-dj

Trees kreeg op haar 17e verjaardag verkering met Piet

20 november UDEN - Piet (90) en Trees van den Hoogen (87) uit Uden waren maandag 65 jaar getrouwd. Ze kenden elkaar al voordat ze verkering kregen, want Trees was bevriend met de zus van Piet en hij was op zijn beurt bevriend met de broer van Trees. Toen ze een dagje gingen schaatsen in Herpen wachtten ze net zo lang totdat iedereen weg was en sloeg de vonk over. Uiteindelijk kregen ze verkering op Trees’ 17e verjaardag.