Perfecte oogst voor Zeelandse appelboer, met dank aan de zon

Een zomerbries geeft lucht in de kapschuur op de natuurbe­graaf­plaats

31 augustus SCHAIJK - Een uitvaart in de natuur ademt een andere sfeer dan een doorsnee begrafenis of crematie. Die laat zich mooi in beelden vangen. Daarom besluit een fotoreportage zaterdag in het Brabants Dagblad (editie Oss/Uden) de serie over Natuurbegraafplaats Maashorst.