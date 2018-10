Reek gaat 200 jaar terug in de tijd: kanon in stelling gebracht tegen Napoleon

Politie met lasergun op pad in Uden en Zeeland

11 oktober UDEN/ZEELAND - De politie heeft donderdagochtend op de rondweg in Uden en Bergmaas in Zeeland met een lasergun snelheidscontroles uitgevoerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 107 km per uur waar 80 km per uur is toegestaan.