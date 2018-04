Safe house Point O in Schaijk groeit snel; 'ik weet dat ik geen gram coke meer moet gebruiken'

30 km-zone voor taurossen in Schaijkse bossen

12 april SCHAIJK - Taurossen en andere grazers kunnen binnenkort onbelemmerd rondstruinen in een groter stuk van de Maashorst: van Slabroek, langs de plassen van Hofmans naar 't Mun in Schaijk. Daarvoor is een oversteek met 30 km-zone nodig in de Palmstraat.