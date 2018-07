Schaijkse jeugdtrainer die filmde in kleedkamer gaat halfjaar de cel in

De straf valt lager uit omdat de rechtbank rekening houdt met de jonge leeftijd van de veroordeelde en zijn blanco strafblad. Ook acht de rechter het van groot belang dat hij zijn ambulante behandeling voortzet. Hiermee wil de rechtbank voorkomen dat de Schaijkenaar opnieuw in de fout gaat. De rechtbank legt de man naast de celstraf een behandeling op en verbiedt hem onder meer werk met minderjarigen te doen.

Op de laptop van de Schaijkenaar werden 930 naaktfoto's en 233 video's gevonden. Beelden die hij hoofdzakelijk maakte in de kleedkamers van voetbalclub DAW, waar hij jeugdtrainer was. Het gaat grotendeels om jongens in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. De opnamen dienden volgens de veroordeelde als ruilmateriaal. Hij verklaarde de grote hoeveelheid porno te hebben uit nieuwsgierigheid. Hij ontkent met klem pedoseksueel te zijn.