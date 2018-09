Schaijkse rock 'n roll-band kan weer gaan toeren: fans betalen nieuwe feestbus

SCHAIJK - Alleen een door de hitte verwrongen onderstel was er over van de festivalbus van de Schaijkse rock 'n roll-band Lijn 99. De bus was in vlammen opgegaan bij een brand in Schaijk op zaterdag 14 juli, in de schuur waar de bus stond. Maar dankzij hun fans kunnen de bandleden in de zomer van 2019 weer gaan toeren. Want er is een nieuwe bus, betaald door fans van de band. Maar er is meer geld nodig en daarvoor vindt op 5 oktober een festival plaats.