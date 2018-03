Schennispleger met bedekt gezicht trekt broek naar beneden voor groepje in Schaijk

Promotiefilm Maashorst wint prijs voor beste reclamemuziek

8 maart UDEN/OSS - De beste Nederlandse reclamemuziek van 2017? Die zit in de promotievideo voor de Maashorst als oergebied in Brabant ('Volg je oerinstinct, en ga!'). Componist Justin Welgraven viel in de prijzen deze week bij de uitreiking van de Buma Awards in Amsterdam.