Tankstation Texaco in Schaijk afgezet na vrijkomen gevaarlijke stoffen

Halve eeuw Leyenda in woord, beeld en geluid

29 mei ZEELAND - Gitaarclub Leyenda in Zeeland heeft een rijke geschiedenis. De vereniging viert het gouden jubileum. Een tweedaagse tentoonstelling in het Heemhuis in Zeeland laat op 2 en 3 juni zien hoe rijk de geschiedenis van de vereniging is.