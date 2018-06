TOP Oss raakt trouwste fan kwijt door overlijden van Tonnie van Veghel (88)

Tonnie van Veghel-tribune

Vorig jaar augustus vierden Tonnie en Marietje van Veghel hun diamanten huwelijk met een knalfeest in Vivaldi. TOP-voorzitter Frans Boon pakte de microfoon en maakte bekend dat de club haar nieuwe tribune zal vernoemen naar Tonnie van Veghel, die toen net 75 jaar lid was. ,,Ik verschoot en hoorde niet meer wat hij daarna zei", reageerde de hoofdpersoon een paar dagen later in het Brabants Dagblad. Voor de foto bij het artikel deed hij zijn clubsjaal om en een pet op. Hier zat, toen al broos, een echte supporter.