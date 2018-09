Verkeer stroomt weer door Schaijkse slagader

Landerd investeert 'in krachtige kernen'

20 september LANDERD - Het college van Landerd wil ook in 2019 weer flink investeren in de drie kernen. Investeringen van vele miljoenen moeten de kernen krachtig houden en klaarmaken voor de toekomst, een nieuwe Maashorstgemeente waar het goed wonen, werken, sporten en ontspannen is. Dat staat in de begroting die het college deze week aanbiedt aan de gemeenteraad.