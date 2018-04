Vijf oude zomereiken de klos bij aanpak Rijksweg in Schaijk en Reek

Van de oude rijksweg tussen Den Bosch en Grave zijn nog veel historische bomen over gebleven. Langs de Graafsebaan in Heesch staan er veel, en ze ook zijn te vinden bij Geffen, Nuland en Rosmalen. Op Landerds grondgebied markeren een stuk of 150 oude zomereiken, geplant tussen 1900 en 1920, de N324.

,,De provincie erkent het belang van deze laan als zeer waardevol. Toch moet een enkele boom verdwijnen om het werk te kunnen uitvoeren'', meldt een woordvoerder. ,,We hebben gekeken of we de oude historische bomen allemaal konden sparen. We hebben ervoor gekozen jongere en kleine bomen te rooien en waar mogelijk te herplaatsen. We ontkomen er niet aan vijf dikke bomen te rooien.''