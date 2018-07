Voor derde keer veroordeeld voor dronken rijden, na zware aanrijding in Zeeland: vier maanden cel voor man uit Schaijk

De brokkenpiloot werd drie kwartier na de aanrijding slapend aangetroffen in zijn woning. Hij verklaarde voor de rechter dat hij niets van het ongeluk heeft gemerkt. ,,Ongelofelijk", oordeelde de aanklager twee weken geleden tijden de behabdeling van de zaak. ,,In uw auto zat rechts voor een grote deuk en de spiegel was afgebroken." Het slachtoffer liep bij de aanrijding zwaar lichamelijk letsel op.

De Schaijkenaar was in het verleden al twee keer eerder veroordeeld voor dronken rijden. Die fatale dag kwam de man van een vogeltentoonstelling in dorpshuis De Garf in Zeeland. Hij vierde de prijzen die hij won met zijn vogels naar eigen zeggen met vijf flesjes bier en stapte daarna in de auto.