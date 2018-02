Vrijdag vonnis voor Eindhovenaren in coldcase-zaak Schaijk

DEN BOSCH/SCHAIJK - De rechtbank spreekt vrijdag om 13.00 uur het vonnis uit in de Schaijkse cold casezaak van een gewelddadige overval met verkrachting, in mei 2009. Eindhovenaar Burhan A. (27) moet volgens het OM zeven jaar naar de cel, Erwin R. (24) kwam weg met een eis van anderhalf jaar omdat hij destijds 16 was.

Bij de overval waren hoogstwaarschijnlijk vier man betrokken. Twee ervan drongen een vakantiechalet binnen. De mannelijke bewoner werd bewusteloos geschopt, de vrouw geslagen en verkracht. Beiden hoorden buiten een derde man en waarschijnlijk was er ook een chauffeur. Een Eindhovenaar, Zeki A. is destijds opgepakt, maar vrijgesproken van de overval. Hij had een in Schaijk geroofd horloge, maar dat bewees niet dat hij er bij was.

Brief

In 2015 kwam de zaak plots in beweging na anonieme tips en vooral door een brief van een veroordeelde moordenaar, Serdan A. uit de gevangenis. Hij dreigde zijn neef Selim (28) en diens broer Burhan aan te geven als ze een schuld niet afloste. Burhan had hem destijds verteld over de overval en dat hij een vrouw op leeftijd had verkracht. Dat ging Serdar 'te ver, zoiets doe je niet'.

Burhan en Selim werden opgepakt, hun vriend Erwin ook. Burhan gaf de overval toe maar zei dat Zeki de verkrachter was. Officier van justitie Walter Kupers liet ook hem arresteren, nu enkel wegens de verkrachting. Maar dat mocht niet van de rechtbank, hij was immers eerder al vrijgesproken.

Vrijspraak