'Zeeland zal het dorpse blijven koesteren'

Betsie van der Wijst-Ruijs (66) is geboren in Schaijk, ging naar Nijmegen en woonde na haar huwelijk negen jaar in Boven-Leeuwen. Nu 37 jaar geleden kwam ze naar Zeeland en bleef daar. ,,Ik ben hier op mijn plaats, hoor in Zeeland thuis", zegt Betsie. Ze was actief voor de parochie en ontmoet in en om de kerk veel mensen. In zorgcentrum Compostella is ze ook een vertrouwd gezicht. Verder is ze lid van de tentoonstellingscommissie van de heemkundekring en kan het Gilde St. Jacobus ook altijd een beroep op haar doen.