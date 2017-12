Zeelander steekt stakende juffen en meesters hart onder de riem met strijdlied: 'maak een vuist'

Hans was de enige getuige van de Posbankmoord en krijgt daarvoor een heldenpenning

6 december BOEKEL/ERP - Hans Hissink, de enige getuige in de Posbankmoord, is woensdag in Rotterdam geëerd door de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Uit handen van SMV-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontving hij een speciale heldenpenning.