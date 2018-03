Zeelandse buurt vecht vergunning voor varkensbedrijf aan

De buurt wil met de rechtszaak een signaal afgeven aan de gemeente Landerd. In het gebied waar de nieuwe varkensstal mag komen, de Graspeel, was vroeger een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) gepland. Dat ging niet door. Toch blijven de bewoners zich verzetten tegen elke uitbreiding van agrarische bedrijven in de omgeving.

Kilometer afstand

Volgens de advocaat van Hermens, Joost de Rooij, woont een deel van de bezwaarmakers op zeker een kilometer afstand en zijn ze in zijn ogen geen echte belanghebbenden. Woordvoerder van de bezwaarmakers, Henk Cuppen, wil met de rechtszaak een signaal afgeven aan de gemeente Landerd: ,,De gemeente moet zijn zorgplicht serieus nemen. Ze is verantwoordelijk voor onze woonomgeving. De cumulatie van geur en achtergrondbelasting wordt te groot. Onlangs is ook vergunning verleend voor een kippenhouderij op amper vijftig meter afstand, er zit nog een grote geitenhouderij aan de Langstraat en er is nog sprake van een rundveehouderij. Bovendien zitten we op een paar honderd meter van de grens met Mill en daar zijn natuurlijk ook ontwikkelingen die van invloed zijn.

Geen nieuwe mer

De buurtbewoners vinden het vreemd dat er geen milieu effect rapportage (mer) is opgesteld. Volgens Liesbeth Broers van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is er een mer uit 2009. Op vragen van de rechtbank gaf ze aan dat er de laatste negen jaar in het gebied wel ontwikkelingen zijn geweest maar dat die niet van dusdanige invloed zijn op het milieu dat ze een nieuwe rapportage noodzakelijk maken.

De buurt wijst op het risico van een uitbraak van zoönosen, ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Volgens gemeentewoordvoerder Reijnen heeft de GGD dat op verzoek van de gemeente onderzocht en is die kans uiterst klein.