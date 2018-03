Zeelandse prijkt op cover van Amerikaanse kunstgids

Saatchi Art, gevestigd in Los Angeles, profileert zich als grootste online gallery van de wereld. Die benaderde haar. ,,Ze vroegen me of ik interesse had voor een artikel in hun tweejaarlijkse gids en eventueel een foto op de cover. Een kennis van mij heeft foto's gemaakt in een studio en in december ingestuurd. Dat ik op de voorkant belandde is erg leuk. Ik was ook erg verrast dat ze me vroegen.''