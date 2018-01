Zeshonderd belangstellenden herdenken hun dierbaren op Natuurbegraafplaats Maashorst

Het waren vijf vrienden uit Schaijk en ommelanden die in 2013 besloten om Natuurbegraven Nederland op te richten. Roy van Boekel was een van de initiatiefnemers, die gepassioneerd geloofden in de troostende kracht en werking van de natuur voor mensen na het verlies van hun dierbare. ,,Deze natuurbegraafplaats aan de rand van De Maashorst, zo horen we terug, doet iets met deze mensen."