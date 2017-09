Brabants lekkerste bier is... de Wittekop!

Daarmee won de aanhouder: Bierbrouwerij Belgica van de Madese zytholoog Huub van Dijk. Hij zond zijn Wittekop immers ook in bij de twee vorige edities van de wedstrijd. De drie Brabantse dagbladen hebben die in 2015 in het leven geroepen om de bruisende biercultuur in onze provincie jaarlijks van een kroon te voorzien.