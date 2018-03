'Ben je druk? Ga de natuur in'

Erwin is onherkenbaar veranderd. Alsof er een andere man voor ons staat. Zachter. Naakter. Volledig in zijn element. Wat we hebben gedaan? Niets. En dat bleek ondertussen alles.



Vier dagen eerder. Erwin is onrustig. Zijn telefoon bliept en trilt en zijn ogen schieten alle kanten op. Het is druk, er is veel te doen. Zijn onderneming vraagt om aandacht, zijn vrouw en kinderen vragen om aandacht en zijn vrienden vragen om aandacht. Er vraagt zóveel om aandacht in Erwins leven, dat niets het werkelijk krijgt. Het leven pompt en duwt en vraagt en haast, het piept en kraakt, want het is te veel.



Erwin weet dat het zo niet kan doorgaan, maar hij kan niet anders. Hij weet niet waar zijn uitknop zit, hij weet niet hoe hij zich kan loskoppelen van die eeuwige stroom aan informatie die op hem afkomt en die hij bovendien ook zelf produceert. Sterker nog: het is een manier geworden om te overleven. Als je maar druk bent en belangrijk, ben je in elk geval onmisbaar. Als het leven niet zonder je kan, blijf je nodig en dat is soms het enige wat je op de been houdt.



Op een dag dat het kan, nemen we hem mee naar het Kuinderbos, vlakbij Emmeloord en vragen hem al zijn spullen achter te laten. Zijn telefoon en autosleutels, zijn laptop en schrijfwaren, zelfs zijn eten en drinken. Het enige wat hij overhoudt zijn wat warme kleren, een zeiltje tegen de regen, een slaapzak en een fles water.



De uitnodiging is om vier dagen en drie nachten in z’n eentje in een kleine cirkel van een paar meter in het bos te zitten. Zonder afleiding, zonder andere mensen en zelfs zonder eten. Zodat in alle oncomfortabele weerstand en verveling slechts één vraag ontstaat: wat blijft er van je over als je niets meer hebt?

Quote Hij zag in dat bos eindelijk weer zichzelf David en Arjan