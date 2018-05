Chazia Mourali: Kanker overwinnen is geen handeling

Waarom moest dit boek er komen? ,,Het is het boek dat ik zelf had willen lezen. Na haar diagnose uitgezaaide borstkanker wilde ik niets liever dan mijn moeder een mooie laatste tijd geven. Maar niemand vertelde me wat ik kon verwachten. Dat ik medische kennis nodig had, bijvoorbeeld. En dat als genezing niet meer mogelijk is, er goede palliatieve zorg bestaat. Niemand waarschuwde me hoezeer mantelzorgen me zou uitputten. Dat zwijgen wil ik doorbreken. Ik wil de werkelijkheid achter de roze lintjes laten zien. Dat mijn gezin, vooral mijn toen 8-jarige dochter, eronder zou lijden. En toen ik de huisarts vroeg ‘Wat is er voor hulp?’ gaf hij me alleen het nummer van thuiszorg.”

‘Het einde voor beginners’ bestaat uit drie delen. Waarom? ,,Mijn boek begint met mijn eigen verhaal, hopelijk biedt dat mensen herkenning en troost. Ik schrijf over mijn inspanningen en mijn falen; hoe ik soms ongeduldig was of me verstikt voelde in mijn rol als mantelzorger. Over hoe we soms vastliepen in de medische wereld, waar meer wordt gekeken naar de ziekte dan naar de persoon.

Toen mijn moeder bang was voor de dood, werd ze volgepropt met angstremmers. En toen ze het uitgilde van de pijn vanwege een gebroken stuitje, duwde een verpleger haar ruw op de stoel: ‘Rustig!’ Ze werd mishandeld en niemand deed er iets aan. Maar ik schrijf ook over intense geluksmomenten. Mijn vader, die er 25 jaar na hun scheiding helemaal voor mijn moeder was. Hoe ik met mamma in de zon naar de bloemenwinkel reed, notabene na een slechtnieuwsgesprek. Door het besef dat het is afgelopen komt ook het besef: nu is ze er nog.” En het tweede deel? ,,Daarin geef ik de praktische tips die ik zelf had willen hebben, en waarvoor ik sprak met tientallen deskundigen van over de hele wereld. Neem de tijd om slecht nieuws te laten bezinken, bijvoorbeeld. Werk als mantelzorger bewust met je dubbelrol als emotioneel betrokkene en praktisch organisator. En vraag je niet alleen af: hoe lang hebben we nog? Stel doelen: wat wil je nog samen doen? Al halen mensen uit dit hoofdstuk maar één of twee adviezen waaraan ze iets hebben, dan ben ik al dolblij.”

Wat had je achteraf anders gedaan?

,,Ik had een andere huisarts gezocht, iemand die ons door het proces had kunnen leiden en meer in ons team had gezeten. En als ik had geweten dat borstkanker ook na jaren kan terugkomen - mijn moeder kreeg de ziekte twee keer eerder - was ik voorzichtiger met haar omgegaan. Had ik maar geweten dat ze al die jaren in gevaar was.



Ik vind posters met teksten als ‘ik doneer voor Marco omdat hij kanker gaat verslaan’ misleidend. Kanker overwinnen is geen handeling die je kunt verrichten.”