Grease-fans in hart en nieren: 'In mijn dromen was ik net zo mooi als Sandy'

Oproep Stellen gezocht voor de rubriek Geld&Geluk in ons magazine

15 juni Wat geven jullie uit aan boodschappen, vakantie, etentjes en wonen? Waar besparen jullie op of waar gaat juist jullie spaargeld naartoe? En wat is jullie grootste miskoop en beste aanschaf? Geef je nu op voor deze rubriek van Magazine, via geldengeluk@persgroep.nl.