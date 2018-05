Heb jij de liefste moeder ter wereld? Stuur een foto in voor de galerij

Geld & Geluk Lia en Jan zijn gepensio­neerd, maar verdienen bij door te figureren

14:09 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Deze week: Lia en Jan huren een eengezinswoning boven een winkel in Delft. Ze hebben een zoon, een dochter en een kleindochter.