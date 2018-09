Nico: ,,We zijn expats, wonen nu weer tijdelijk in Nederland. Ik ben internationaal ambtenaar en daardoor ontheven van belasting.”



Miranda: ,,We hebben het niet slecht.”



Nico: ,,Er zit ook een andere kant aan expat zijn. In Kenia moest ik duizenden euro’s uitgeven aan onderwijs voor mijn kinderen, omdat het daar maar deels werd gesubsidieerd.”



Miranda: ,,Geld voor oudedagvoorzieningen moet je zelf opzij leggen.”



Nico: ,,We sparen door ons huis af te betalen.”



Miranda: ,,Nico heeft het over ons huis in Nijmegen, waar we maar drie maanden hebben gewoond. Nu verhuren we het, de huur dekt de hypotheeklasten.”



Nico: ,,We betalen 950 euro voor die hypotheek. We hebben een huishoudrekening waarop we 1600 euro per maand zetten. Daarvan betalen we ook cadeautjes en de rekening als we uit eten gaan. Onze dochter Annemarijn krijgt studiefinanciering vanuit Nederland.”



Miranda: ,,Wij geven haar 250 euro per maand.”



Nico: ,,Dat krijgt ze bovenop haar lening. Wij hebben vanaf haar geboorte voor haar gespaard. Ze heeft ongeveer 15.000 euro eigen geld. Zij wil dat bewaren voor later, maar ik zeg: later is nu. Ze zou er haar rijbewijs van kunnen halen.”