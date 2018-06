Jammer genoeg kan mijn vriendin alleen nog over haar ziekte praten

Vraag: Een vriendin is behoorlijk ziek. Ze heeft ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Sindsdien kan ze alleen nog maar over haar ziekte praten. Zelfs de scheiding van haar man lijkt van minder belang. Ik vind het moeilijk om daarin mee te gaan. Ben ik te hard?

Antwoord Joost: Te hard? Kent u het verhaal van de blinde en de ezel? Een blinde kan door een wonder tien seconden zien. In die korte tijd ziet hij een ezel. De rest van zijn leven relateert hij alles aan die ezel. ‘Is het even groot als de ezel, heeft het dezelfde vorm, dezelfde kleur, kijkt het ook zo uit zijn ogen? De ezel is voor hem de maat van de visuele wereld geworden.



Voor uw vriendin is ME haar ezel. Heel haar doen en laten staat nu in het teken van die ziekte. En geloof het of niet, er zijn mensen die gesteld zijn op hun kwalen. Als verklaring voor hun gedrag. Of op zijn minst als gespreksonderwerp numero uno. Je pakt hen nog makkelijker hun geld af dan hun ellende.

Quote Uw vriendin verdient uw geduld. Joost Prinsen