Kroegcolleges niet meer meer weg te denken uit studentenleven

Studenten brengen een groot deel van hun tijd door in de kroeg. Behalve sociale vaardigheden levert dat ook extra kennis op, dankzij het kroegcollege. Hoogleraren vertellen er steeds vaker onder het genot van een biertje over hun vakgebied.

De kroegcolleges zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het studentenlandschap. Vaak zijn het initiatieven van de studenten zelf. De colleges bieden de hoogleraren ruimte om stof te belichten die studenten extra interessant vinden, of waar ze vragen over hebben die misschien te complex zijn voor een vragenrondje van vijf minuten aan het einde van een college.

De filosofische faculteitsvereniging ERA, van de Erasmus Universiteit Rotterdam, was een van de vroege vogels die in 2007 al de academie naar de kroeg haalde. Zelf noemen ze de colleges ook ,,een schitterende traditie, ooit door ERA gestart.''

Izaak Dekker maakte deel uit van het bestuur van ERA in 2007 en 2008. ,,Tsjomme Zijlstra had het jaar voor mij al het idee bedacht om de borrels meer inhoud te geven. Verschillende onderwerpen zijn toen aan bod gekomen. Ik ben het in mijn bestuursjaar, na influisteren van mijn vriendin, kroegcolleges gaan noemen."

Actueel thema

Ook Daan Stoop, coördinator onderwijs bij Studievereniging Machiavelli in Amsterdam, organiseert de colleges meerdere keren per jaar. Het onderwerp is vaak een actueel thema, waar na het kroegcollege een discussie over kan worden gehouden.

,,Het is voor ons een manier om de docenten en studenten met elkaar in contact te brengen en hen het gesprek aan te laten gaan. Veel docenten onderzoeken leuke, specifieke onderwerpen waar de studenten weinig vanaf weten. Zeker in de eerste jaren van de studie krijg je als student vrij basale vakken, met veel nietszeggende thema's en brede onderwerpen. Op deze manier kunnen we leuke onderwerpen een beetje highlighten.''

Up-to-date

Een woordvoerder van Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding denkt niet dat de opmars van de kroegcolleges aan het studie-aanbod ligt. ,,Een curriculum is up-to-date, maar het fenomeen kroegcollege speelt voornamelijk in op de actualiteit. De vraag is dan of je dat in je curriculum kunt plannen, en het antwoord is volgens mij nee.''

Soms strikken de studenten een bekend persoon voor een kroegcollege, waar studenten hem of haar het hemd van het lijf kunnen vragen. Dat gebeurde een paar maanden geleden nog bij minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob: