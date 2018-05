Krultang helpt de natuur een handje

Er zijn meerdere manieren om mooie krullen te maken. Zo zijn er roterende borstels op de markt en zelfs apparaten die je haar opslokken en weer als krul 'uitspugen'. Maar wij zoomen in op de 'klassieke' krultang in het enorme aanbod van hairstylers. Het is bij de aanschaf van belang om goed op de diameter van de krultang te letten. Met een grotere diameter (vanaf zo'n 25 millimeter) maak je grote, golvende krullen. Met een kleine diameter (tot 15 millimeter) creëer je kleine krulletjes. Het is maar net wat jij wil. Het panel van BesteProduct test en beoordeelt de krultangen op bedieningsgemak, bouwkwaliteit, design, resultaat, functies en prijs. Voor ieder formaat krul een aanrader waar de panelleden blij van werden. Zie ook besteproduct.nl

Instant schattige krulletjes

Carmen CT4610 Chopstick Curler

Prijs: 20 euro



Een stevig handvat, een roestvrijstalen tang en een schuifknop om hem aan en uit te zetten, meer is de CT4160 eigenlijk niet. De temperatuur (maximaal 200 graden) is niet naar eigen wens in te stellen, maar dat werd in de test niet gemist. Met de diameter van 10 millimeter creëer je met de Chopstick Curler kleine krullen. Zelfs dik en stijl haar veranderde in rap tempo in een mooie schattige krul. Dankzij het voetje aan het handvat kun je hem makkelijk even ergens neerzetten zonder de ondergrond te verbranden. Het prijskaartje van 20 euro scoort bonuspunten.