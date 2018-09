'Lichtblauw haar uniek? Dat is straks het nieuwe blond'

De 20-jarige Iris Hendriks bijt even op haar onderlip: ‘Ga ik dit echt doen?’ Ja een weelderige roze coupe is wel even wat anders dan haar brave donkerblonde haardos, erkent haarstyliste Michelle Voss (27) van kapsalon Smittenaar aan de Hooigracht in Leiden. Steeds vaker wordt er bij haar om een opvallende haarkleur gevraagd. ,,En echt niet alleen door jonge meiden. Ik heb ook een dame gekleurd die op een universiteit werkt.”



Vooral kapsalons in de grote streden merken de trend, maar dat rolt zich uit naar de rest van het land beaamt hoofdredacteur Marian Kaak van Coiffure, het vakmagazine voor kappers. ,,Ik denk dat je nu pas echt goed het effect op straat gaat zien. Vooral pastellen, van die zachte poederachtige tinten, zie je nu veel, maar ook knalblauw, groen, roze of zelfs geel vinden langzaam hun weg.”