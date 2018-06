Rilana en Richard ontmoetten elkaar op spirituele datingsite

Interview Psychiater Jules Tielens viel tijdens jeugd buiten de boot in Velddriel: groot gevoel voor underdog aan overgehou­den

11:32 Jules Tielens (58) weet hoe het eraan toegaat in een ernstig verward brein. Hij is ervan overtuigd dat kameraadschap en verbondenheid voor verwarde mensen net zo belangrijk zijn als pillen en therapie. ,,We moeten vrienden worden.’’ Tielens groeide voor een deel op in Velddriel, waar zijn vader huisarts was, en zat op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Een eenzame periode voor hem.