The Circle: kwamen de voorspellingen van schrijver Dave Eggers uit?

In de bestseller ‘The Circle’ deed schrijver Dave Eggers onrustbarende voorspellingen over onze privacy. Wat is er, vijf jaar na het boek en één jaar na de film, realiteit geworden?

Stel je voor: je rookt stiekem een sigaretje, terwijl jouw zorgverzekeraar meekijkt. Op elke straathoek hangen immers camera’s. Weg zorgverzekering! Het is een van de voorbeelden uit het verontrustende boek The Circle van Dave Eggers, dat vijf jaar geleden uitkwam. Eggers schetst een wereld waarin openheid moet leiden tot een betere wereld. Satire? Fictie? Met de datalekschandalen van Facebook, waarbij persoonlijke gegevens over en weer worden uitgeruild, roept het de vraag op: heeft de realiteit het boek inmiddels ingehaald?

1. In de zorg

De techniek is er. Zo houden wearables, een soort horloge, je hartslag of stappen bij. Nog verder gaat lifestyle monitoring, zegt Eveline Wouters, hoogleraar Succesvolle technologische innovaties in de zorg. Het meet wanneer bijvoorbeeld ouderen met dementie uit bed stappen, ze hun koelkast opendoen (en er dus wordt gegeten) of naar de wc gaan. Als patronen afwijken, krijgt de zorgverlener een seintje. Dat zulke technologie straks wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld onze medische behandelingen, is niet onwaarschijnlijk. In theorie zou het denkbaar zijn dat mensen die revalideren en niet goed genoeg hun best doen in de toekomst minder medische behandelingen krijgen.

2. Online

Met één online identiteit regel je jouw e-mails, social media, aankopen en overheidszaken.

Zo ver weg lijkt die wereld niet, de techniek is er. Denk aan een site als Blendle of KLM waar je met je Facebookaccount inlogt en zo toegang krijgt tot artikelen of de klantenservice. Maar of we echt al één identiteit hebben? Zover zijn we gelukkig nog niet, zegt Gert-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij. Je kunt nog altijd anoniem e-mail- en social media-accounts aanmaken. Een goede zaak, vindt Zwenne. ,,Want mensen willen soms dingen zeggen die nuttig en nodig zijn, maar ook risico’s met zich meebrengen. En dat doen ze alleen als het anoniem kan.’’

3. Op het werk

Je werkgever verwacht van jou dat je dag en nacht paraat staat.



Om te voorkomen dat het de spuigaten uitloopt met permanent bereikbaar zijn, hebben werknemers in Frankrijk sinds vorig jaar het recht na werktijd offline te zijn. Geen late e-mails of whatsappjes meer, zodat je ’s avonds daadwerkelijk van je vrije uurtjes kunt genieten.



Want dat die grens tussen werk en privé langzaam verdwijnt, is een feit, zegt hoogleraar Jan van Dijk, die jarenlang de effecten van technologie op de samenleving onderzocht. Ook in Nederland, hoewel we zo’n wet als in Frankrijk niet kennen. Gelukkig is er geen enkele werkgever die kan verplichten ’s avonds de laptop open te klappen.

4. Op straat