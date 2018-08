’s Morgens, vanaf de bushalte op de dijk, zie ik hoe inwoners van mijn dorp hun vierpotige huisvrienden op het strandje aan de Lek hun darmen laten legen. Daarna rennen de beesten vrolijk achter elkaar aan, en passant de struiken rond het zand bezeikend.



’s Middags, als ik uit de bus stap, is het druk op het strand. De zomerzon verhit blote lijven en de badlakens die op het volgescheten zand zijn neergevlijd. Kinderen spelen tussen de struiken, pubers dollen in het schuimige rivierwater, bruin als een oude deken, terwijl 20 meter van hen af een containerschip op Rotterdam koerst.



Vertrouwde beelden in een dorp aan een Hollandse rivier die door oneindig laagland glijdt. In de straten is het stil. De bevolking is op Zwarte Zaterdag afgereisd in topzware gezinsauto’s en staat nu op een camping in Schin op Geul of Pouilly-sur-Saône.

Ik keutel rond, gooi lege flessen na zeker zes maanden met eindeloos kabaal in de glasbak. ,,Joh, dus zó schrijf je die stukjes’’, roept een joviale buurman.

Fijne weken zijn dit.

Vakantie is een overschat concept, zegt een collega die deze spreuk vast weer van een ander heeft. Bakken geld kost het, en je bent een groot deel van de tijd uit je doen.

Niet met vakantie hoeven, rondhangen in een ontvolkte wereld, niet zo nodig bruin hoeven worden, zegens zijn het.



En geen relatie. Geen ruzies, verantwoording afleggen, compromissen sluiten. Gaat het slaapkamerraam ’s nachts open of dicht? En we hebben weer eens een nieuwe bank nodig, vind je niet? Nee, vind ik niet.



Geen kinderen in huis. Je mist ze, maar hoeft niet aan de bak: boodschappen doen, eten maken, troep opruimen, haren uit de doucheafvoer halen, kritische opmerkingen verwerken die je vanbinnen pissig maken, wijze raad debiteren.

Hoewel.

De telefoon.

,,Pap.’’

Een stem die even geen tegenspraak duldt.

,,Ik zit emotioneel aan de grond. Kun je me komen ophalen? Nu?’’

Dat is dertig minuten heen. Terug, met middagfile op de A2, zeker drie kwartier. Dochter zwijgt somber. Ik voel Fenna’s verdriet tot in de botten.