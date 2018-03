Vrouwen die elkaar niet helpen, komen in de hel

Geef elkaar een duwtje, de krabbenmand uit



Vreneli Stadelmaier (55) is professioneel spreker, auteur en loopbaancoach. In haar bedrijf SheConsult begeleidt ze hoogopgeleide vrouwen. Ze schreef F*ck die onzekerheid en Yes she’s smart. Met haar theatercolleges reist ze door het hele land. In 2015 won ze de Joke Smit-prijs. ,,De Amerikaanse minister Madeleine Albright zei het al: ‘Voor vrouwen die elkaar niet helpen, bestaat een speciaal plekje in de hel’. Vrouwen mogen elkaar best wat meer vooruit helpen, met sisterhood versterken ze elkaar. Ik noem dat de tegenhanger van ‘de krabbenmand’. Als een krab in een mand vol soortgenoten omhoog klimt, trekken de anderen hem terug naar beneden. Dat doen vrouwen ook. Terwijl we elkaar juist een duwtje zouden kunnen geven, die mand uit.



Vrouwen zijn vooral gericht op onderlinge relaties; zolang we allemaal gelijk zijn, is alles goed en gezellig. Maar zodra er een boven de groep uitsteekt, voelt dat als verraad, als een bedreiging voor de rest. Bij mannen werkt het anders. Hoe meer mannen boven de groep uitstijgen, hoe meer status dat de hele groep oplevert. Mannen weten: als ik Piet nu help, helpt hij mij straks ook. En als ik kan zeggen dat ik directeur Piet ken, geeft dat mij ook meer aanzien.”

Stel je verwachtingen bij

,,Vrouwen zien collega’s vaak als vriendinnen. Dat kan gaan wringen, zeker als een collega een keer iets moet zeggen dat niet leuk is. Zoiets voelt al snel als een aanval op de vriendschap. Wat we ook vaak ingewikkeld vinden: een vrouwelijke leidinggevende. Vrouwen verwachten dat het vooral leuk en gezellig is, maar die leidinggevende moet ook gewoon haar werk doen. Ze zegt dus ook dingen die niet fijn zijn, of ze komt bitchy uit de hoek. Van een man vinden we dat normaal, bij een vrouw conflicteert het met het verwachtingspatroon dat we hebben.



In mijn praktijk klaagde een vrouw eens over haar leidinggevende: ‘Ik begrijp niet dat ze nooit vraagt hoe het met mijn kind gaat’. Ik vroeg of ze dat ook had gezegd als het een man was geweest. ‘Nee, natuurlijk niet’, antwoordde ze. Van een vrouw hebben we andere verwachtingen. Dat is niet bevorderlijk voor vrouwensolidariteit.”

Maak je niet klein

,,Gebrek aan sisterhood ontstaat al op jonge leeftijd. Ik merkte het als ik vroeger met mijn kinderen naar hockeywedstrijden reed. In een auto vol met jongetjes werden dingen gezegd als: ‘Zag je hoe goed mijn goal was?’ ‘Heb je mijn voorzet gezien?’ Zaten er alleen meisjes in de auto, dan waren de gesprekken anders: ‘O, wat speelde ik slecht vandaag’. ‘Nee joh, ik was nog veel slechter’. En over het meisje dat er die week niet bij was: ‘Zij kan er echt niks van, en ze ziet er altijd stom uit’. Zo roddelen schept een band, maar het maakt ook dat alle meisjes weten: de volgende keer dat ik er niet bij ben, wordt er zo over mij gepraat. Dat geeft een onveilig gevoel. Dus wat doe je? Je maakt je klein, zodat je niet opvalt, niet over de tong gaat.”

Probeer niet altijd aardig gevonden te worden

,,In mijn praktijk kom ik veel vrouwen tegen die kansen laten liggen, dingen niet doen uit angst om niet aardig gevonden te worden. We willen erbij horen. Bovendien denken vrouwen vaak: als ze me niet aardig vinden, gaan ze kritischer naar mijn werk kijken. En dan vinden ze vast fouten.



Dit heet het oplichterssyndroom of impostor syndrome: de angst om door de mand te vallen. Iets waarvan, zo blijkt uit onderzoek, ongeveer 65 procent van alle vrouwen ernstig last heeft. Dus houden vrouwen zich in, zoeken ze het podium niet, laten een bepaalde functie aan zich voorbijgaan. Met als gevolg dat ik veel vrouwen zie die op een positie blijven zitten waar ze eigenlijk niet gelukkig zijn, of niet doen wat ze diep in hun hart het liefst zouden willen.”

Stop met roddelen

,,Hoe vrouwen samen kunnen zorgen voor meer sisterhood? Eén: stop met roddelen. Twee: stop met roddelen. Drie: stop met roddelen. Gewoon niet doen. Kijk liever hoe je elkaar kunt versterken. Een voorbeeld: op een krantenredactie hebben ze een potje op tafel gezet. Telkens als een vrouw iets negatiefs over zichzelf zegt, moet ze daar een euro in doen. Het is goed om je er zo bewust van te worden, of elkaar erop te wijzen: hé, je doet het weer.

Ik heb nog een voorbeeld van sisterhood. Vraagt er iemand of je nog een goede notaris weet? Denk dan eerst aan een vrouw. Vaak neigen we ernaar een man naar voren te schuiven, simpelweg omdat we mannen onbewust competenter achten. Dat blijkt steeds weer uit onderzoeken. Om professor te kunnen worden, moeten vrouwen bijvoorbeeld tweeënhalf keer zoveel publiceren als mannen.



En in een Zweeds onderzoek kreeg een proefschrift met een mannennaam erboven een 8, hetzelfde proefschrift met een vrouwennaam erboven kreeg een 6.”

Wees een kruiwagen

,,Ze zitten diep, die vooroordelen, maar door elkaar vooruit te helpen, kunnen we dat veranderen. Michelle Obama bedacht bijvoorbeeld het prachtige amplifying. Tijdens vergaderingen in het Witte Huis spraken vrouwen af om elkaar te herhalen als een van hen een goed idee lanceerde. Vaak worden voorstellen van vrouwen niet eens gehoord, of een man gaat ermee aan de haal. Door een goed idee te herhalen -‘Goh, wat een goed voorstel! Jongens, wat vinden jullie van het idee van Marie?’ - kunnen vrouwen elkaar helpen gehoord te worden. Als je het moeilijk vindt om tijdens vergaderingen je zegje te doen, kun je ook met een vrouwelijke collega afspreken dat zij je erbij helpt. Zij kan bijvoorbeeld op het juiste moment zeggen: ‘Volgens mij weet jij ook veel van dit onderwerp, Marie. Wat is jouw mening hierover?’



Elkaar op deze manier versterken, een kruiwagen voor elkaar zijn, zeggen ‘wat heeft Marie die klus fantastisch gedaan’, in plaats van ‘zag je wat Marie aanhad?’ Dát is sisterhood. We kunnen het niet alleen. En dat hoeft ook niet. Mannen helpen elkaar, vrouwen zouden elkaar ook meer hulp moeten vragen en bieden.



Zelfs Neelie Kroes, die eerder altijd riep dat vrouwen het maar op eigen kracht moesten doen, is daarvan teruggekomen. Ook zij ziet in dat we niet zonder elkaar kunnen.”

